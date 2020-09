E' di Theo Pourchaire la pole position di Monza in Formula 3: il francese ha preceduto Zendeli e Asmolyar. Settimo tempo per Nannini. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Theo Pourchaire partirà dalla pole position in gara 1 di Formula 3 a Monza. Il francese, prodotto della Sauber Academy, ha preceduto nelle qualifiche del GP d'Italia Zendeli e Asmolyar, conquistando la prima pole della carriera. Settima piazza, con +0''7 di ritardo per l'italiano Nannini. Decimo tempo per il leader del Mondiale, Sargeant, 12° per il rivale Piastri.