Il momento negativo per Sebastian Vettel prosegue anche a Monza, con il tedesco eliminato nel Q1 dopo aver staccato il 17° tempo: "Il grosso problema è stato il traffico, ma abbiamo sbagliato il momento per uscire dai box". E' la peggior qualifica di sempre per la Ferrari nel GP d'Italia.

Sebastian Vettel è stato eliminato nel Q1 del GP d'Italia a Monza. Proprio in occasione della sua ultima apparizione sulla Ferrari nella gara di casa, il quattro volte campione del mondo ha subito una clamorosa eliminazione e scatterà dalla 17^ posizione in griglia, in penultima fila. Dopo essere stato a rischio per tutta la sessione, Seb si è infatti trovato invischiato nel traffico alla sua ultima uscita in pista. Con tutte le monoposto a caccia del tempo, Vettel non è riuscito a migliorare il suo 1'21''151, oltre 1''5 dal miglior tempo di Hamilton.

"Momento sbagliato per uscire dai box" "Il grosso problema è che c'erano troppe macchine in pista nello stesso momento, alcuni hanno superato ed è stato un casino - ha detto Vettel a 'Sky Sport F1' -. Gestione sbagliata? Credo che oggi quando siamo usciti dai box eravamo bloccati, è stato un momento sbagliato. Semplice dirlo adesso, ma non potevo fare di più in pista. La gara è domani, il weekend non compromesso. Vedremo cosa riusciremo a fare"