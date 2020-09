Scattato dalla pole, è stato risucchiato nelle retrovie dopo una penalità di 10'' per essere entrato in pit-lane quando era chiusa. La rabbia, l'ipotesi di un non rientro in pista durante la sospensione del GP e un ritorno frettoloso ai box in monopattino. Poi una rimonta fino alla zona punti (ottavo). Così è stata Monza per il campione della Mercedes. Ed è stata tutta "colpa" di Magnussen GP MONZA, GLI HIGHLIGHTS

Prmessa: l'esito della gara di Monza non intaccherà il suo percorso né i record annessi. Il GP d'Italia, però, Lewis Hamilton se lo ricordeà (e non solo lui) a lungo. Sembrava un altro weekend d'incontrastato dominio Mercedes e invece qualcosa è andato storto. In una storia che intreccia una penalità, un monopattino e una rimonta, il punto di partenza è che è tutta "colpa" di Kevin Magnussen.

L'investigazione Al giro 20, la Haas del danese si ferma. Magnussen riesce a parcheggiare al lato della pista e dopo la bandiera gialla scatta la Safety Car. Tutti ai box? Macché, l'occasione sembra propizia soprattutto per le McLaren, con Sainz in palla per il podio. Ma le McLaran non rientrano, e non solo loro. Ma perché? Che succede? Errore del team? La situzione diventa un piccolo giallo che però si risolve subito: la pit-lane è chiusa in quel frangente e i soli che non se ne accorgono sono Hamilton e Giovinazzi. E così per loro scatta l'investigazione.

La penalità Di giri ne passano altri quattro e Leclerc va a muro. Gran botto alla Parabolica, un po' di paura ma nessun problema per il pilota dela Ferrari. L'interruzione è lunga e Hamilton ne approfitta per capire cos'è successo e perché i commissari lo stanno investigando. Va al muretto, parla col team e sembra volersi recare subito dai commissari. Addirittura spunta l'indiscrezione "Lewis potrebbe non tornare in pista". Ma la protesta non c'è e Lewis becca la penalità di 10'' di stop&go proprio come Giovinazzi.