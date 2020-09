La Formula 1 è a Monza aper l'ottavo weekend del Mondiale 2020. Un campionato diverso dai precedenti perché condizionato nelle tempistiche dalla pandamia, ma d'altra parte molto simile per il suo andamento: stiamo infatti assistendo a un dominio Mercedes fino a qusto momento. Lo hanno fatto intendere le prove libere e lo hanno confermato le qualifiche, con Lewis Hamilton che ha centrato la 94^ pole position in carriera e stabilito il nuovo record della pista in 1:18.887. La Ferrari continua a faticare, con Vettel fuori nel Q1 e Leclerc nel Q2, e si trova in una tempesta dalla quale la scuderia vuole uscire al più presto per puntare tutto sul futuro. Lo ha confermato a Sky anche il direttore sportivo Laurent Mekies. E a proposito di futuro Ferrari, in griglia di partenza a Monza un posto di privilegio ce l'ha Sainz, terzo con la McLaren. Gara al via alle 15.10. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).