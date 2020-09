Leclerc, botto pauroso a 220 km/h: pilota ok. FOTO

Tremendo botto di Charles Leclerc al 24° giro del GP d'Italia: il monegasco ha perso il controllo della SF1000, finendo contro le barriere alla Parabolica a circa 220 km/h. Il pilota della Ferrari è uscito dalla monoposto sulle proprie gambe, tranquillizzando il muretto via radio

Pauroso incidente per Charles Leclerc al 24° giro del GP d'Italia. Il monegasco della Ferrari è uscito a circa 220 km/h alla Parabolica dopo aver perso il controllo della SF1000. Nonostante il tremendo impatto, il numero 16 è sceso autonomamente dalla vettura. Leclerc si è poi recato, come da protocollo, al centro medico per ulteriori accertamenti. Dopo l'incidente, il GP d'Italia è stato sospeso con bandiera rossa.