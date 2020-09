Quella di Monza per me è stata e resterà la gara pazza. La gara della bandiera rossa e della ripartenza. Dalla Brianza è arrivato un segnale chiaro: ci può essere un’altra Formula 1. Ciò non vuol dire dover bloccare a tutti i costi i più forti, che tali restano. Alla Mercedes vanno riconosciuti tutti i meriti del dominio creato in questi anni, eppure con le mappature congelate abbiamo visto che Valtteri Bottas si è spento nel GP d’Italia, primo senza il “bottone magico”. La gara del finlandese, senza girarci troppo intorno, è stata da zero in pagella. Non riusciva a sorpassare.