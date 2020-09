Momento molto divertente durante la chiacchierata su Sky tra Valentino Rossi e alcuni colleghi della F1 impegnati al Mugello. Chiede a Norris se è più felice del suo risultato a Monza o del podio ottenuto dal compagno di squadra. E il britannico: "Ma non eravamo amici?". Poi il Dottore dà alcuni consigli sul come affrontare la pista: “Occhio alla San Donato, curva 1”. Il GP del Mugello è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

TUTTA LA CHIACCHIERATA ROSSI-PILOTI F1