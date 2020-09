Pierre Gasly, ai microfoni di Sky Sport, ha chiesto a Valentino Rossi il segreto per essere al top da così tanto tempo. La risposta del 9 volte campione del mondo: "La passione per quello che si fa, adoro guidare la moto. Mi piace essere atleta e fare questo tipo di vita. Per spingere e restare ad alti livelli bisogna amare quello che si fa". Il GP del Mugello è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

ROSSI, CHIACCHIERATA CON I PILOTI F1