Mugello, oggi si assegna la pole. Alle 12 Libere 3

Dopo un venerdì di libere chiuso nel segno di Bottas e della Mercedes, si torna in pista per la terza e ultima sessione di libere: semaforo verde alle 12. Segnali dalla Ferrari nelle FP1 grazie al terzo tempo di Leclerc, ma a fine giornata è arrivato anche un inconveniente tecnico che ha fermato nel finale Vettel. Dalle 15 si comincerà battagliare per la pole. Il GP Toscana Ferrari 1000 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV: ORARI E PROGRAMMA