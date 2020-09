E' arrivata l'ufficialità del passaggio in Aston Martin per Sebastian Vettel: dal 2021 comincerà la nuova avventura del pilota tedesco, 4 volte campione del mondo e che dal 2015 si era legato alla Ferrari. Ecco una clip con tutti i migliori momenti del tedesco nella sua gloriosa carriera in Formula 1. Il GP del Mugello è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV - ALLE 18 VALE ROSSI RISPONDE AI PILOTI F1