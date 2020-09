Intervenendo ai microfoni di Sky nel corso della festa Ferrari per i 1000 GP della sua storia, il presidente John Elkann parla del momento difficile della Rossa: "La Ferrari non è solo passato, ma ha un gran futuro e siamo fiduciosi". Leclerc: "Voglio riportarla dove merita"

Un weekend speciale, in cui la Ferrari festeggia il traguardo dei 1000 GP nella sua storia. E in occasione del Gran Premio che per la prima volta si terrà sul circuito del Mugello, Firenze si è colorata di rosso per una serata di spettacolo dedicata alla casa di Maranello. “La Ferrari è indescrivibile, è passione: 1000 GP sono un traguardo che nessun altro ha raggiunto”, ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann, ai microfoni di Sky.

Futuro, non solo passato

“Siamo felici e orgogliosi di tutto quello che è stato fatto, e soprattutto fiduciosi per quello che ci aspetta. Quindi la Ferrari non è solo passato ma è anche futuro, un gran futuro”. Proprio riferendosi al presente, e al momento complicato che la Rossa sta attraversando, ha poi aggiunto: “Quando uno ha una lunga storia come la nostra, ha passato momenti belli e momenti difficili e sa che l’importante è nei momenti difficili. Noi oggi siamo in un momento difficile, di dolore per tutti quelli che amano la Ferrari, ma è importante ripartire e guardare oltre e questo è quello su cui siamo impegnati”.

Juve? Pirlo sa come si vince

“Un ricordo personale legato alla Ferrari? Ho avuto la grandissima fortuna di crescere in un periodo magico che è quello che abbiamo avuto con Schumacher”. Infine, anche una battuta sull’altra passione di famiglia, la Juventus, con il campionato di Serie A quasi al via e l’obiettivo del decimo scudetto consecutivo: “Quando si vincono 9 scudetti consecutivi, arrivare al decimo è quello a cui tutti noi juventini puntiamo. Obiettivo importante, difficile, ma abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere”.

Leclerc: "Riportare in alto la Ferrari"

“Oggi è stata una giornata positiva, siamo contenti per un quinto posto ma siamo in una situazione difficile, dobbiamo uscirne", ha detto Charles Leclerc ai microfoni di Sky, a margine della festa a Firenze. “Sono contento di aver avuto una giornata positiva in un Gran Premio così importante per la scuderia - ha aggiunto - La pista è impressionante, veramente bella. Domani non so cosa aspettarmi. Oggi abbiamo fatto una grande qualifica, speriamo di fare bene. Essere in Ferrari per me è un sogno fin da bambino, è un grandissimo onore e una responsabilità. Spero di riportare la Ferrari dove merita”.