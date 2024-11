E' solo venerdì, ma a Las Vegas si è rivista una Mercedes, non attesa alla vigilia, in grande spolvero. Dovrà confermarsi in qualifica e in gara, ma per il momento sembra nella possibilità di essere l'ago della bilancia nell'assegnazione dei due Mondiali. Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS LIBERE