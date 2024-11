Lando Norris ha staccato il 2° tempo nel venerdì di Las Vegas: "Siamo andati bene nella simulazione qualifica, ma con carico di benzina la prestazione è stata scioccante. Abbiamo tanto graining, le cose non sono andate tanto bene. Abbiamo tempo per lavorarci, ma siamo andati bene a metà, la simulazione gara non mi è piaciuta". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS LIBERE