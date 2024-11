Red Bull in difficoltà nella prima giornata a Las Vegas, con Max Verstappen solo 17° a causa dello scarso grip: "La pista era scivolosa, abbiamo faticato a far funzionare le gomme sul giro secco, il passo è lontano. Dobbiamo capire cosa sbagliamo. Meglio sul passo gara, ma oggi è stato come guidare sul ghiaccio". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS LIBERE