Alexander Albon conquista il primo podio in carriera al termine del GP del Mugello: "Bella sensazione, ho lavorato tanto per arrivare qui. Ora posso finalmente respirare. E' stato divertente guidare su questa pista, siamo riusciti a gestirla fisicamente meglio del previsto"

Nel pazzo GP del Mugello, spunta la bandiera thailandese sul podio per la prima volta in Formul 1. Merito di Alexander Albon, che risponde al meglio al successo di Monza di Pierre Gasly, suo 'diretto rivale' per il secondo sedile in Red Bull. Il terzo posto dietro alle Mercedes porta il primo podio ad Albon e alla Thailandia, 29° paese ad avere questo onore.