Gasly diventa socio onorario ACI

L'ACI ha consegnato al pilota francese dell'Alpha Tauri la tessera d'oro come socio onorario del club dopo il successo di Monza: "Sognavo di vincere un GP di Formula 1 e farlo a 20 chilometri da dove vivo è stato fantastico. Obiettivi per il futuro? Provare a lottare per il titolo mondiale"

Pierre Gasly è un nuovo socio onorario ACI. Il pilota francese, e milanese d'adozione, dell'Alpha Tauri che ha trionfato nel GP di Monza è stato insignito della tessera d'oro. "E' un modo per ringraziarlo della gioia che lui, milanese di adozione e a bordo di una monoposto italiana, ha donato a tutti noi appassionati del Motorsport su un circuito storico come quello dell'Autodromo Nazionale Monza - aveva già spiegato il presidente dell'Automobile Club Geronimo La Russa - Un gesto per dargli il benvenuto nella nostra città e per rafforzare ulteriormente la sua milanesità, il suo legame con la metropoli dove vive, con la Lombardia e con l'Italia".

Visibilmente emozionato, prima della firma, Gasly ha spiegato: "Per me Monza è stato qualcosa di incredibile, vincere un GP di Formula 1 era il mio sogno da quando avevo 5 o 6 anni guardando Schumacher. Farlo con l’Alpha Tauri a 20 chilometri da dove vivo è qualcosa di incredibile, questa vittoria resterà nel mio cuore fino alla fine della mia carriera". Uno sguardo agli obiettivi futuri: "Voglio vincere ancora, voglio essere ancora più competitivo e in questa stagione voglio raccogliere il più possibile. Mi piacerebbe un giorno essere competivo e lottare per la vittoria del Mondiale". Un commento anche sulla pista del Mugello: "E' un circuito velocissimo per le macchine di F1, è una pista molto tecnica, sfortunatamente la nostra gara non è durata molto. Spero ci sia nel calendario nella prossima stagione. L’Italiano? Lo capisco bene ma devo impararlo un po’ di più".