Sebastian Vettel ha parlato prima del GP di Russia, in programma domenica a Sochi, decima prova del Mondiale di Formula 1. "Essere un pilota della Ferrari è sempre molto bello, mi sento e sono ancora parte del team. Credo che l’ultima gara sarà molto emozionante per me con la Rossa, ma ora sono concentrato sulla Russia, peccato non aver celebrato bene al Mugello", ha spiegato il tedesco in conferenza stampa. Seb è stato poi interrogato sulle modalità di ripartenza in regime di Safety Car che hanno creato il maxi incidente al Mugello: "Non so se la Safety Car ha ritardato lo spegnimento delle luci o il rientro, io non ero abbastanza vicino per vederla, ma di certo l’incidente alla ripartenza non è stato colpa di Antonio Giovinazzi, non ha avuto altre chance di evitare il contatto con gli altri piloti”. Infine una battuta sul pubblico che sarà presente al Nurburgring il prossimo 11 ottobre: "Sono contento di tornare su una pista così importante, specialmente per noi tedeschi. Felice anche che saranno sulle tribune i fans, anche se la nostra priorità resta la sicurezza di tutti, dai piloti ai tifosi".