Il pilota tedesco in un'intervista alla Bild: "La mia situazione non si può paragonare a quella di Schumacher per diversi motivi. Aston Martin? Non ci sarà nessun incontro prima della fine di questa stagione". Nel fine settimana la F1 è in Russia: GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

