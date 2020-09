Nel 2018 il featuring con Christina Aguilera con lo pseudonimo di XNDA, poi lo scorso luglio la conferma da parte dello stesso Lewis a sciogliere gli ultimi dubbi. Ora il campione di Formula 1 apre un profilo Instagram dedicato alla sua passione per la musica. La F1 è in Russia: gara domenica alle 13.10, diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Un annuncio che riguarda la sua passione per la musica nel weekend in cui potrebbe eguagliare il numero delle vittorie in F1 di una leggenda come Michael Schumacher. L'eclettico Lewis Hamilton sbarca su Instagram (che pure figura tra le sue passioni) anche come XNDA. Nel 2018 la sua voce era stata intercettata e riconosciuta in un featuring con Christina Aguilera; poi, lo scorso luglio, la conferma da parte dello stesso Lewis di essere il misterioso rapper. Ora il campione ha deciso di aprire un profilo Instagram con questo pseudonimo.