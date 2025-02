I test sono stati una sorta di salto nel buio. In casa Ferrari (ma non solo) c'è del lavoro da fare prima dell'Australia e trovare così un equilibrio che non c'è ancora con la SF-25. Il confronto rimane per forza di cose con la McLaren campione del mondo, per ora la monoposto più bilanciata. E gli altri tutti vicini, aspettando anche il primo GP di Kimi Antonelli. Il Mondiale di F1 2025 è in diretta esclusiva Sky e in streaming su NOW IL BILANCIO DEI TEST IN BAHRAIN

Un salto nel buio, o quasi. Le condizioni inusuali che la Formula 1 ha trovato in Bahrain, unite ai gap ravvicinati nei quali si sono trovati i team già nel corso del 2024, non hanno aiutato a rispondere alle molte domande alle quali ci si aspettava in parte di trovare risposte in vista della prima gara dell’anno.

A confermare queste generali sensazioni di incertezza è stato anche Charles Leclerc, che vola verso Melbourne senza voler confermare le buone sensazioni avute con questa nuova macchina solo il primo giorno, quando l'asfalto non ha superato i venti gradi, e con tanti punti interrogativi, mai come quest’anno. Il monegasco è sicuramente il termometro più attendibile del lavoro fatto in casa Ferrari, anche se dall’altra parte bisogna fare ovviamente i conti con l’entusiasmo contagioso di Lewis Hamilton che era da tanto, fin troppo tempo, che non aveva riscontri così positivi da una monoposto.

C’è sicuramente del lavoro da fare prima dellìAustralia per trovare un equilibrio che non c’è ancora con la SF-25. Il confronto rimane per forza di cose con la McLaren campione del mondo, per ora la monoposto più bilanciata. Nell'ultimo giorno di lavoro Piastri ha confermato le sensazioni di forza sul passo già fatte vedere da Norris, su una pista tra l'altro che storicamente non è mai stato granché amica del team britannico.