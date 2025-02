Il pilota della Ferrari dopo la chiusura dei test in Bahrain: "Sono stati giorni fantastici in cui abbiamo fatto grandi progressi come squadra. Siamo riusciti a raccogliere molte informazioni utili su cui costruire prima dell'inizio della stagione". E sulla gara di debutto in Australia: "Non vedo l'ora". Il Mondiale di F1 2025 è in diretta esclusiva Sky e in streaming su NOW

IL BILANCIO DEI TEST IN BAHRAIN