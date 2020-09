Sochi, la triste tripletta di Bottas

Per la terza volta quest’anno Bottas finisce davanti ad Hamilton ma anche a Sochi, così come in Austria e Monza, il finlandese ha sfruttato una penalizzazione del compagno, che ha dovuto rinviare la festa per il record di vittorie. Red Bull, primo podio in assoluto in Russia: ecco tutte le statistiche e curiosità del GP. Il campionato torna dal 9 all'11 ottobre in Germania: diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI RUSSIA

Bottas a Sochi ha ottenuto la sua 9^ vittoria in carriera, la 110^ per la Mercedes, la seconda per lui quest’anno dopo il GP d’apertura in Austria e per la terza volta quest’anno dopo le suddette e Monza, finisce una gara davanti al compagno di squadra Hamilton. Cos’hanno in comune queste tre gare? Il fatto che in tutte e tre Hamilton è stato penalizzato: in Austria in qualifica e gara, a Monza per l’ingresso in pit-lane con semaforo rosso e a Sochi per prove di partenza in aree non autorizzate. I successi di Bottas, alla luce di queste penalità, vengono notevolmente ridimensionati, visto che il bilancio in gara, al netto delle decisioni dei commissari, è 7-0 per Lewis, a cui si aggiunge un altrettanto pesante 8-2 in qualifica. Andando a scorrere i risultati dei due, per trovare un GP terminato da Bottas davanti ad Hamilton, arriviamo ad Austin 2019, ma qui dobbiamo aggiungere una postilla: Lewis stava conquistando il suo sesto mondiale e nel finale non oppose troppa resistenza al sorpasso di Bottas. Andiamo oltre e troviamo il GP di Suzuka dell’anno scorso: ecco, in questo Valtteri vinse saltando le Ferrari al via, ed Hamilton terminò in terza posizione, battuto sul campo, senza se e senza ma. Il 13 ottobre sarà passato un anno.