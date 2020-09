Dopo il pit stop e la penalità, Lewis Hamilton ha cominciato una gara dal ritmo anomalo: o si è spento il campione del mondo oppure qualcosa non ha funzionato. Nonostante questo, la Mercedes si conferma un'astronave, capace di migliorarsi anche nelle difficoltà. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre in Germania: diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

A Sochi la Mercedes è stata troppo poco forte con Hamilton, perchè da quando ha fatto il pit stop non ha mai avuto ritmo, in modo molto anomalo con la gomma bianca. E' vero, aveva più giri di Bottas, ma non è nei primi 4-5 giri veloci. E' stato molto strano quanto gli è accaduto. Le possibilità sono due: o si è spento lui, oppure qualcosa non ha funzionato.