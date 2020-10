Il giovane pilota ha inaugurato casa Sky Wifi dove metterà alla prova la potenza e la spettacolarità dell’ultrabroadband di Sky. Casa Sky Wifi è un’abitazione nel centro di Milano, pensata in ogni dettaglio per far vivere ai suoi ospiti la broadband experience della fibra di Sky

Charles Leclerc, digital ambassador di Sky Wifi, sfiderà un nuovo tipo di velocità, quella del servizio in vera fibra Sky. Lo farà da casa Sky Wifi- una casa nel centro di Milano pensata in ogni dettaglio per far vivere ai suoi ospiti la broadband experience unica dell’ultrabroadband di Sky- inaugurata oggi. Le sfide, che Leclerc lancerà nei prossimi mesi, metteranno alla prova la potenza e la velocità della connessione, illustrando anche alcune caratteristiche distintive di Sky Wifi. Dopo aver annunciato ai fan la sua trasferta a Milano per un’esperienza semplice, potente e spettacolare, Leclerc ha condiviso oggi il primo video in cui mostra, con un tour virtuale, casa Sky Wifi anticipando anche le sfide, che vedranno protagonisti assieme a lui alcuni tra i talent Sky più amati. Le sfide verranno condivise sui profili social di Leclerc, e rilanciate sui canali digital e social di Sky Italia. Nella casa sarà inoltre presente una gaming station con la quale alcuni clienti Sky con Extra potranno mettere alla prova le loro capacità, confrontandosi virtualmente con Leclerc. Casa Sky Wifi, da oggi fino a dicembre, sarà quindi teatro di diverse iniziative, tra cui alcune guidate da talent Sky, rese possibili grazie all’eccellenza e alla stabilità dalla connessione in vera fibra di Sky Wifi.

Leclerc nuovo digital ambassador di Sky Wifi