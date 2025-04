Un weekend da dimenticare in Giappone per Carlos Sainz. Tra le penalità in qualifica (arretramento in griglia e multa per eccesso di velocità nei box) e il 14° posto raggiunto al termine della gara lunga, l'ex Ferrarista è stato inoltre multato per essere arrivato in ritardo all'inno nazionale giapponese prima della partenza. Lo spagnolo ha provato a spiegare che il ritardo fosse dovuto a dei problemi gastro-intestinali accusati proprio a ridosso della cerimonia - come comprovato dal dottor Messina di Med-Ex, che ha assistito il pilota. La Fia, nonostante abbia riconosciuto la validità delle affermazioni del pilota Williams, ha sottolineato la priorità e l'obbligo di partecipazione all'inno nazionale, punendo Sainz con una multa (ridotta) di 20 mila euro - di cui 10 mila da pagare subito, mentre la restante parte viene sospesa a patto che un'infrazione del genere non si verifichi di nuovo. Questo il comunicato della Fia: "Il pilota è arrivato alla postazione in griglia per l'inno nazionale dopo l'inizio dell'inno. Durante il Briefing per i piloti di venerdì, a tutti è stato ricordato l'obbligo di essere in posizione entro l'orario previsto dal regolamento e la necessità di mostrare rispetto per l'inno del Paese ospitante".