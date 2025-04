Come anticipato da AutoRacer.it, la Scuderia si presenterà in Bahrain con un importante pacchetto di aggiornamenti: prevista una rivisitazione del fondo nel suo complesso. Tutto il weekend del GP Bharain è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

La Ferrari con aggiornamenti importanti in Bahrain. Con la McLaren che scappa (ma non appare al momento irragiungibile) e Verstappen che tiene a galla la Red Bull, la Scuderia di Maranello prova a dare una prima sterzata a una stagione che è inziata al di sotto delle aspettive. E allora, come anticipato da AutoRacer.it, a Sakhir ecco "un primo step evolutivo per la SF-25, posta sotto la guida decisionale di Loic Serra".

Per la Ferrari una prima rivisitazione del fondo nel suo complesso Per il Bahrain, la SF-25 verrà dotata di una prima rivisitazione del fondo nel suo complesso e toccando canali venturi ed estrattore, aggiornati nel loro complessivo. Un vero e proprio macro-upgrade destinato puramente alla prestazione e alla stabilità del picco di carico. "È evidente che i problemi di bilancio della SF-25, dati da un posteriore che fatica sempre a seguire un anteriore – che per scelta di progetto, è molto puntato – possano non essere risolti del tutto risolto in Bahrain. Con queste F1 abbiamo spesso visto come un pacchetto aerodinamico può offrire meno di quanto i dati in fabbrica ma ci sono stati casi dove un pacchetto ha anche sopraperformato rispetto al previsto", viene spiegato su AutoRacer.