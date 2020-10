La pioggia dovrebbe essere una costante da venerdì a domenica, anche se al momento non sembra prevista durante la gara. Le temperature, però, si abbasseranno ulteriormente: minime di 4° e massime di 8°. Il weekend in Germania è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Condizioni atmosferiche decisamente vicine a quelle tipiche dell’inverno. Condizioni con le quali i piloti dovranno fare i conti per tutto il weekend al Nurburgring: 10° C dell’atmosfera e tanta umidità (intorno al 90%). Pioggia che dovrebbe accompagnare la Formula 1 da venerdì a domenica, anche se al momento non sembra prevista durante la gara. Le temperature, però, domenica si abbasseranno ulteriormente: minime di 4° e massime di 8°. Questo vuol dire che i team, soprattutto quelli che come la Ferrari dovranno provare delle novità, faranno fatica sin dalla prima giornata di prove libere anche (e soprattutto) nella gestione delle gomme.