Due sedili disponibili per il prossimo anno in Formula 1, con Mick Schumacher e Giovinazzi che si giocano il posto in Alfa e Haas. In attesa del rinnovo di Kimi Raikkonen, c'è grande interesse anche intorno ai baby dell'Academy Ferrari come Shwartzman e Ilott e al 'free agent' Perez. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA GIORNATA DI LIBERE AL NURBURGRING