I colori della bandiera tedesca e tutti i simboli che ricordano il papà: le stelle e un drago cinese sul retro. Ovviamente lo stemma dell'Alfa Romeo. Ecco il casco che indossa Mick Schumacher nel giorno del suo esordio in F1 nelle prime libere in Germania. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201)

SCHUMI JR., DEBUTTO IN F1: DIRETTA DELLE LIBERE