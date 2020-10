Il quarto posto in qualifica di Leclerc era un'illusione: in gara la Ferrari si è spenta, proprio nel giorno in cui Lewis Hamilton chiude un cerchio e raggiunge Michael Schumacher a quota 91 vittorie al Nurburgring

E’ come se un cerchio si fosse chiuso o un pezzo di un puzzle abbia trovato l’incastro perfetto. Raggiunto il record delle 91 vittorie di Schumacher che resisteva dal 2006, Lewis Hamilton ha ricevuto in dono dalle mani del giovane Mick l’ultimo casco di papà Michael, quello che il tedesco aveva usato in Mercedes. Niki Lauda aveva scelto proprio lui per sostituire Schumacher nel 2013 al volante della freccia d’argento. E mai scommessa fu più giusta, per la Mercedes ma soprattutto per Lewis Hamilton. Il binomio si è dimostrato micidiale, come micidiale era stato quello tra Schumacher e la Ferrari.

Il sei volte campione del mondo è riuscito finalmente a eguagliare un numero che per anni è sembrato irraggiungibile con talento, determinazione e crescita, come ha sottolineato Toto Wolff. E con una gara al Nurburgring quasi sempre sotto controllo. Dopo aver resistito al duro attacco di Hamilton in partenza, Valtteri Bottas che partiva dalla pole ha ceduto prima alla pressione con questo errore e poi al suo motore. Senza più il finlandese in gioco, per il sei volte campione del mondo è stata una passeggiata tagliare da vincitore uno dei traguardi più significativi della sua carriera, davanti a Max Verstappen e Daniel Ricciardo, che ha riportato sul podio la Renault dopo praticamente 9 anni.

Il quarto posto della qualifica di Charles Leclerc è stato invece un’illusione. Più pesante in gara la Ferrari si è spenta, relegando Leclerc in settima posizione e Vettel undicesima. Ricordando, in momenti in cui Hamilton ha rispolverato le vittorie di Schumacher, quanto quelli per la Rossa siano ricordi ma anche traguardi ancora lontani.