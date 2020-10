L'ingegner Aldo Cosa racconta Schumi e Lewis

32 anni in Formula 1, Aldo Costa racconta i "suoi" piloti dei record. L'Ingegnere ha lavorato a stretto contatto con entrambi e in questo speciale, in onda stasera alle 20 su Sky Sport F1, ci racconta analogie, differenze e aneddoti

L’ingegner Aldo Costa, attualmente Chief Technical Officer di Dallara, è stato direttore tecnico della Mercedes fino all’anno scorso: è uno degli uomini che hanno contribuito all’era di dominio di Lewis Hamilton. Prima dell’esperienza in Mercedes ha ricoperto lo stesso ruolo in Ferrari: arrivato a Maranello nel 1995, ha vissuto da protagonista l’era di Michael Schumacher.

Chi meglio di Costa può raccontare analogie e differenze tra i due recordman della F1? Nello speciale “Schumi e Lewis visti da me” in onda stasera alle 20 su Sky Sport F1 spazio anche a aneddoti interessanti, come Hamilton che appena arrivato in Mercedes chiamava Costa a tutte le ore per chiedere, informarsi e dare idee su novità tecniche da portare sulla macchina. O Schumacher, che nei momenti di relax, costringeva la squadra a sfide continue, con il pallone o in altri sport.