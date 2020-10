Giornata speciale a Fiorano per il team di Sky Sport, ospite di un evento privato organizzato da Ferrari e Mission Winnow. Guido Meda, Carlo Vanzini, Federica Masolin, Davide Valsecchi, Roberto Chinchero e Mario Miyakawa sono saliti a turno come passeggeri sulla Ferrari F1 a tre posti (la three-seater), guidata da un super pilota come Charles Leclerc. A seguire i protagonisti di Sky Sport si sono alternati al volante della Ferrari 488, un bolide da 720 cavalli. Ecco le foto dell'evento, scattate da Callo Albanese