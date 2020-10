Uno dei persnaggi più amati in Formula 1, finalmente tornato sul podio nell'ultima gara in Germania, Ricciardo è atteso a un'altra grande prova nella prossima domenica a Portimao. Intanto ci godiamo alcune delle sue "simpatiche follie". Il weekend del Portogallo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV: IL GP DI PORTIMAO SU SKY