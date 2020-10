Lo schieramento di partenza della dodicesima prova del Mondiale 2020: per Hamilton la 97^ pole position della carriera. In prima fila Bottas con l'altra Mercedes, in secondo c'è la Red Bull di Verstappen con la Ferrari di Leclerc. Vettel, eliminato nel Q2, scatta quindicesimo. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Ancora Hamilton in pole, per la 97^ volta in carriera. In una qualifica dal finale molto emozionante, il campione in carica della Mercedes si è piazzato davanti al compagno di squadra Bottas. Terzo Verstappen e ottimo quarto tempo per Leclerc. Considerando il periodo, quella della Ferrari è una qualifica da considerare come una "mezza pole". Qui lo schieramento di partenza: