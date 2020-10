Il team principal della Ferrari dopo il 4° posto di Leclerc e il 10° di Vettel in Portogallo: "Macchine identiche, non c'è dubbio. Spero che Seb possa fare una buona qualifica a Imola e partire più avanti". Binotto si è detto soddisfatto dalle risposte date dalla SF1000 in pista dopo gli aggiornamenti. Giovedì 26, su Sky Sport F1 (canale 207), da non perdere "Binotto l'originale", intervista esclusiva realizzata da Carlo Vanzini" PORTIMAO, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

“Le macchine sono assolutamente identiche, non c’è dubbio. Spero che Vettel possa fare una buona qualifica ad Imola, partire più avanti e far valere di più la sua capacità di guida indiscutibile. Leclerc sicuramente è molto bravo, ma ci si aspetta di più da un secondo pilota". E' la parte finale delle dichiarazionoi di Mattia Binotto a Sky nel post GP del Portogallo, con il team principal della Ferrari soddisfatto dal 4° posto del monegasco e che risponde al tedesco, 10°, che poco prima aveva lamentato ancora difficoltà nella guida della SF1000.

Obiettivo centrato “Dovevamo centrare il 4° e lo abbiamo fatto - ha detto Binotto nel commentare la gara di Portimao - Siamo soddisfatti per il ritmo gara. La macchina si è comportata bene sulla distanza, sia su gomme medie che su quelle dure. Sarei stato curioso di vedere oggi la scelta soft più medium come strategia, dato che le medie sono durate più del previsto. Non ce lo aspettavamo all'inizio di poter fare una sosta sola con soft e medium nei due stint" Buone prospettive "Siamo stati davanti ai nostri attuali concorrenti diretti - prosegue il team principal -. Anche Vettel partendo da dietro ha recuperato posizioni e ha tenuto un ritmo discreto quando aveva pista libera. Sono fiducioso per le prossime gare e speriamodi confermare a Imola la prestazione di Portimao.