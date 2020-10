Le lacrime di un papà sono immagini che ancora fanno commuovere, anche se il figlio è ormai un 'serial winner', un vincitore seriale e dovresti ormai esserci abituato a vederlo lassù sul gradino più alto. 92 vittorie: nessuno come lui, nessuno come Lewis, in un weekend dove ha ribadito con forza la sua superiorità portando a casa una pole non scontata con strategia e demolendo in corsa, usando anche la testa al via, il compagno di squadra Bottas. Guida la miglior macchina certo, ma la guida maledettemente bene. L’emozione del papà è normale quando il figlio che sia vincente o meno segue l’insegnamento più grande: se vuoi qualcosa fai di tutto per conquistarlo, ma consapevole che, senza sacrifici e lavoro, i sogni non si catturano.

Lavoro che la Ferrari ci ha messo per uscire da la crisi di prestazioni alla quale sembra avere finalmente messo un freno. Il minuto abbondante di distacco per Leclerc, quarto dietro anche a Verstappen, resta troppo sia chiaro, ma da tre gare le novità montate sulla Rossa funzionano, più con Leclerc che con Vettel, consapevole, l’ha detto il 4 volte campione del mondo, che Charles ne ha semplicemente di più. Piccoli ma importanti passi per rendere meno amaro seppur non ancora a livello Ferrari il finale di stagione, ma soprattutto per preparare un 2021 che non può che essere migliore. Da far vedere e rivedere ai ragazzi il primo giro di Raikkonen a guadagnare 10 posizioni: 41 anni e non sentirli.