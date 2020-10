Dopo la gara chiusa al 10° posto in Portogallo, il tedesco ha parlato di una Ferrari difficile da guidare per lui, ma meno per il compagno di squadra. C'è un motivo per questo, che riguarda Leclerc, il team di Maranello e il futuro. La F1 torna domenica con la gara a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



