Il danese dal 2021 non sarà più alla Haas, come il compagno di box Grosjean. Ma del suo futuro a parlare è il team principal della squadra americana: "Merita un sedile in Formula 1". Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV: IL WEEKEND DELLA F1 SU SKY