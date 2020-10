"Ci sono discussioni, ma non è stata presa alcuna decisione su limite stipendi dei piloti". Sono le parole di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, nella conferenza del GP di Imola. Il tema è delicato, come ha sottolineato Binotto, e va approfondito in vista dell'ipotesi di modifiche per il Mondiale 2023: "Stiamo discutendo di un sistema che possa essere applicabile, abbiamo un contratto a lungo termine con Charles. E' una materia delicata, non sarà semplice trovare una soluzione. E' necessario approfondire la questione. Mente aperta a tutto".