Il campione della Mercedes non certo soddisfatto dal sabato di Imola con la beffa nel finale e la pole finita nelle mani di Bottas: "Lui ha fatto un buon lavoro, io un giro da schifo". Dopo aver esaltato la pista, fa poi un passo indietro: "La gara sarà un trenino. Cosa mi piace di più qui? Il posto in cui si trova". Domenica gara alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IMOLA, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE