UN SOLO GP AD HALLOWEEN - Una premessa doverosa: in piena pandemia c'è poco da festeggiare, sia in termini di comportamenti per contenere il virus sia in termini di voglia di festeggiare una notte come quella di Halloween. Ma per un attimo proviamo a svagare la mente. La F1 è a Imola con le qualifiche che arrivano a poche ore dalla "notte delle streghe". Ci sono dei precedenti, e uno solo - come ricorda questa immagine - riguarda una gara: Suzuka 1999, vittoria e Mondiale a Mika Hakkinen su McLaren-Mercedes



Statistiche a cura di Michele Merlino