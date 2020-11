Prima sessione di prove libere fortemente condizionata dall'asfalto scivoloso dell'Istanbul Park. Hamilton resta in pista due giri e poi torna ai box, in tanti parlano di 'pista di ghiaccio' e non si contano i testacoda. Leclerc invece sdrammatizza sui social: "Divertente sessione di drifting, non vedo l'ora tornare in pista per le FP2"

