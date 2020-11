Postata da Nico Hulkenberg in una storia Instagram, sta facendo il giro del web la "tuta anti-Stroll" indossata dal meccanico della Racing Point che ha rischiato di essere invetito dal pilota canadese durante un pit-stop a Imola. Ma la userà davvero? Il weekend di Istanbul è in diretta su Sky Sport F1 e Sky SportUno

Una "tuta anti Stroll", strano ma vero. E' la "misura" di protezione adottata dal meccanico che a Imola ha rischiato di essere investito dal pilota canadese andato lungo al pit stop (VIDEO). In Turchia, per precauzione, l'addetto al cavalletto si è presentato ai box con una sorta di maxi airbag. Sarà pure un tocco d'ironica che in Racing non manca mai, ma il meccanico il pensierino d'indossarla in gara magari lo farà. Intanto l'immagine, postata giovedì in una storia Instagram di Nico Hulkenberg, sta (ovviamente) diventando virale.