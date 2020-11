Sfida in pista ma anche a colpi di tastiera e smartphone tra Mercedes e Ferrari , protagoniste di una esilarante scaramuccia via social nella prima giornata del GP di Turchia. Tutto comincia dopo una foto postata dall'account Twitter del team tedesco, che ritrae Lewis Hamilton insieme al cane Roscoe, proprio davanti al track della Ferrari . Un utente segnala la cosa: " Attenzione al camion dietro a Lewis ", facendo riferimento a un possibile inserimento della Rossa nel rinnovo del contratto tra il campione del mondo e la sua squadra. Mercedes risponde così: "Perché attenzione? La Ferrari è sempre dietro a Lewis Hamilton ". E' a questo punto che i social media della Scuderia sfoderano una foto che ritrae il britannico con una delle sue Ferrari. "Vero che a volte la Ferrari è dietro a Hamilton, ma ci sembra che non appena può, la guida ..."

Mercedes a questo punto risponde con un altro paio di tweet, per far capire che Hamilton sceglie anche Mercedes nella sua vita quotidiana. Piccole scaramucce, in vista dei prossimi duelli in pista.