Per celebrare il ritorno della Formula 1 in Turchia dopo nove anni di assenza, Pierre Gasly su Alpha Tauri e Alexander Albon su Red Bull, hanno dato spettacolo per le strade di Istanbul, percorrendo a tutta velocità il ponte sul Bosforo, collegamento tra Europa e Asia. Il weekend di Istanbul è in diretta su Sky Sport F1 e Sky SportUno

