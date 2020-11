Grande emozione nelle parole di Lewis Hamilton subito dopo aver centrato il 7° titolo iridato: "Sognate l'impossibile, non mollate mai. Da ragazzo sognavo questo momento, ma questo va ben oltre i miei sogni. Spero di essere da ispirazione per gli altri"

Lewis Hamilton sul tetto del mondo per la settima volta, come il grande Schumi. Il britannico ci arriva da campione, con un trionfo nel GP di Turchia (il secondo in carriera) arrivato al termine di una gara complicata e in salita. Per Lewis 94^ vittoria della carriera, la decima di una stagione ancora una volta straordinaria.