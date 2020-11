Sebastian Vettel torna a salire sul podio dopo ben 16 gare grazie al terzo posto di Istanbul: "Contento per il risultato, ho visto l'opportunità all'ultima curva e l'ho sfruttata. Anche Perez era molto vicino. Ho pensato anche alle slick, c'era l'opportunità di vincere" HAMILTON CAMPIONE: HIGHLIGHTS DEL GP TURCHIA

Sebastian Vettel torna dopo un anno e 16 gare (Messico 2019) ad assaporare la gioia del podio grazie al 3° posto rimediato in extremis nel GP di Turchia. Il quattro volte iridato della Ferrari ha corso una gara praticamente perfetta, sfruttando l'errore all'ultima curva di Charles Leclerc e centrando il podio per la 121^ volta in carriera, la prima di questo 2020.

"Anno difficile, buon risultato" "E' stato un anno difficile, oggi abbiamo ottenuto un buon risultato - ha detto Vettel ai microfoni di Sky Sport -. E' l'ultima gara per uno dei membri della Ferrari, penso che lui sia contento così come tutta la squadra per i punti che abbiamo raccolto. Ho visto Perez e Leclerc in curva 12 molto vicini, Charles ha bloccato l'anteriore e ho visto la possibilità. Eravamo anche vicino al 2° posto ma sono contento così. Credo che possiamo fare bene in gara, le ultime gare sono state difficili perchè quando parti dietro è complicato passare. Oggi con la pista bagnata è stato più facile fare qualcosa di differente".