Al termine del GP di Valencia di MotoGP, Valentino Rossi ha reso omaggio al sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton: "Bravo, ha gli stessi titoli che ho io in MotoGP, ma lui mi frega sulle vittorie. Posso giocarmi le carte della 125 e della 250". Sulla Ferrari: "Importante che abbiano questi segnali di crescita in vista del 2021"

Valentino Rossi rende omaggio a Lewis Hamilton nel giorno del settimo titolo iridato in Formula 1 del britannico, che del 'Dottore' è amico da anni: "Volevo guardarla, ma ho avuto da fare. Ha vinto sette sette titoli come me in MotoGP, ma lui ha vinto 94 gare contro le mie 89 e questa cosa l'ho un po' accusata, mi ha fregato - ha scherzato a Sky Sport Valentino -. Però posso sempre tirare fuori le gare in 125 e 250, ho anche altri due Mondiali. Ho le mie carte da giocare. Devo fargli dei grandi complimenti".