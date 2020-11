Comincia alla grande il GP del Bahrain per Callum Ilott, che centra la pole position e riduce a 18 i punti di svantaggio sul leader Mick Schumacher, solo 10° in qualifica. Sabato alle 10.05 la Feature Race. Il weekend di Sakhir è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Callum Ilott partirà dalla pole position in Gara-1 del GP del Bahrain di Formula 2. Il pilota britannico dell'UNI-Virtuosi Racing ha chiuso le qualifiche in 1'41''479, conquistando anche 4 importantissimi punti in ottica Mondiale. Ilott accorcia così le distanze dal leader, Mick Schumacher, ora a 18 lunghezze. Il tedesco, leader del campionato, ha invece chiuso con il 10° tempo. Prima fila completata da Drugovich. Non benissimo gli altri contendenti al titolo: Mazepin è 7°, Lundgaard è 9°, Shwartzman è 14° mentre Tsunoda è addirittura ultimo. Solo 20° l'italiano Luca Ghiotto.