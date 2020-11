Curioso episodio nelle prime libere della Formula 2 a Sakhir. Tra le tante interruzioni, anche quella per un problema alla monoposto di Markelov. La sua macchina però continua a muoversi anche senza il pilota a bordo. E il telecronista scherza: "Quando si dice che questi ragazzi non hanno freni...". Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1

